Krzysztof Kwiatkowski: Bodnar powinien rozważyć pozwanie Ziobry

W środę 15 stycznia pierwszym gościem Kamili Biedrzyckiej w jej programie "Express Biedrzyckiej" był senator Krzysztof Kwiatkowski. Przekonywał on m.in., że "PiS wykorzystywało prokuraturę do prywatnych celów", i atakował personalnie Zbigniewa Ziobrę, twierdząc, że jest "on chamski". - Minister Bodnar powinien rozważyć pozwanie Ziobry - przekonywał Kwiatkowski. Zobacz całą rozmowę!