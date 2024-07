Krzysztof Gawkowski w USA: "Polska jest na zimnej wojnie z Rosją"

- Polska jest dzisiaj najbardziej atakowanym państwem Unii Europejskiej w zakresie cyberincydentów (...), wszystko wskazuje na to, że większość tych ataków pochodzi z Rosji i Białorusi. Z dnia na dzień obserwujemy liczbę incydentów rosnącą skokowo i w ostatnich miesiącach ta liczba dzienna skoczyła do 2 tys. zgłaszanych incydentów, a (interwencji) podejmowanych przez polskie służby jest 600-700 dziennie. To wzrost o 100 proc. w porównaniu do roku 2023 i o 400 proc. w stosunku do 2022 r. - wyliczał Gawkowski podczas briefingu po spotkaniu z zastępczynią doradcy bezpieczeństwa narodowego USA ds. cyberbezpieczeństwa Anne Neuberger.

- To pokazuje, że Polska jest już na cybernetycznej zimnej wojnie z Rosją i jednym z głównych spotkań tutaj w Stanach Zjednoczonych były rozmowy dotyczące wzmocnienia cybertarczy RP w ramach współpracy z Białym Domem - dodał.

Wicepremier oznajmił, że podczas wtorkowego spotkania zapadła decyzja o wzmocnieniu współpracy Polski i USA w tej kwestii, w tym w sprawie wymiany informacji i doświadczeń między służbami oraz powołania specjalnych grup ekspertów z obu krajów.

Gawkowski jednocześnie ocenił, że Polska dotąd radzi sobie z rosyjskimi cyberatakami na infrastrukturę krytyczną, a jej służby są oceniane przez USA za jedne z najlepszych na świecie.

