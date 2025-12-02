Krzysztof Bosak zaskakuje: "Prezydenckich wet powinno być jeszcze więcej. Z Sejmu wychodzą ciągle złe ustawy"

Wicemarszałek Sejmu z Konfederacji pytany o spór rząd u z prezydentem nie ma wątpliwości kto ma w nim rację. Zdaniem Krzysztofa Bosaka trudno mieć pretensje o weta, które dotyczą złych ustaw, jego zdaniem Karol Nawrocki jeszcze częściej powinien korzystać z tego prawa. - Przecież ten rząd nie jest w stanie prawie nic pożytecznego napisać i stworzyć - mówi w "Sednie Sprawy".

K. BOSAK: PRZEKAZYWANIE POLSKICH PIENIĘDZY NA UKRAINĘ JEST BEZPRAWNE
