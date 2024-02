Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jaka przyszłość czeka Konfederację?

Krzysztof Bosak wystartuje w wyborach na prezydenta! Zdradza, jak zamierza przekonać do siebie wyborców PO i Lewicy!

AZ 16:34 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Końcówka poprzedniego roku nie była łatwa dla Konfederacji. Niesatysfakcjonujący wynik wyborów i potężny kryzys wizerunkowy, którego symbolem stał się poseł Grzegorz Braun i gaśnica – nie zapewniły tej formacji łatwego startu w nowy rok. W polityce czas jednak pędzi – przed nami w tym roku wybory samorządowe i do europarlamentu – a w kolejnym wybory prezydencie. Do tych ostatnich z ramienia Konfederacji startować chce wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Jak zamierza przekonać do siebie wyborców innych partii?