Krzysztof Bosak nie ma w tej sprawie wątpliwości: "Kaczyński chce rozbić Konfederację. Wbija pomiędzy nas klin"

Wydawało się Konfederacja i PiS skazane są na współpracę, a nawet wspólne rządy. Jednak w ostatnich tygodniach pomiędzy prawicowymi partiami pojawiło się dużo złej krwi. Jarosław Kaczyński (76 l.) i jego otoczenie coraz ostrzej krytykują Sławomira Mentzena (39 l.) i liberalne skrzydło Konfederacji. - Chcą wbić pomiędzy nas klin i rozbić partię. Nie damy się podzielić – mówi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (43 l.).

Próbują nas rozgrywać, ale to się nie uda

- Sławomir Mentzen to jest młody Balcerowicz - powiedział Piotr Müller (36 l.), z PiS w Polsat News. - Niegodnym moralnie, jest gdy powstaje grupa o gigantycznych dochodach, a inni żyją w biedzie. My takiej Polski nie chcemy, to Sławomir Mentzen takiej Polski chce — grzmiał prezes Jarosław Kaczyński na spotkaniu w wyborcami w Białymstoku. To tylko skromny wycinek podobnych wypowiedzi z ostatnich dni. Zdaniem Krzysztofa Bosaka to nie przypadek, że politycy Prawa i Sprawiedliwości oszczędzają narodowców i krytykują polityków Nowej Nadziei. - Można próbować wbijać klin pomiędzy nas. Można próbować nas rozgrywać w ten sposób, ale nie jesteśmy naiwniakami i nie damy się podzielić – zapewniał w „Sednie Sprawy”.

Jarosław Kaczyński chce rządzić bez Konfederacji

Wicemarszałek Sejmu dodaje, że nie interesuje go ani poklepywanie po plecach ani konfliktowanie się z największą partią w Sejmie. - Być może w PiS jest taka strategia, że wbijają szpilki w Konfederację, ale moim zdaniem powinni się raczej zająć atakowaniem rządu Tuska. My jesteśmy po prostu merytoryczną opozycją – mówi Krzysztof Bosak. Tymczasem z naszych informacji wynika, że w jednym z zamawianych przez PIS sondaży partia ta uzyskała 35% poparcie. Prezes Jarosław Kaczyński miał mówić swoim współpracownikom, że brakuje trzech punktów procentowych by móc rządzić bez konieczności zawierania koalicji z Konfederacją i że uzyskanie takiego właśnie poziomu poparcia, kosztem partii Bosaka i Mentzena, powinno być teraz najważniejszym celem dla Prawa i Sprawiedliwości. 

