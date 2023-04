Krzyczał: Wołaj Kaczyńskiego, bo Cię zabiję". Umorzyli sprawę

Sąd w Warszawie zdecydował się o umorzeniu sprawy Krzysztofa P. ponieważ uznał, że mężczyzna jest niepoczytalny. Jednocześnie skierował 20-latka na leczenie. Sąd podjął tę decyzję po opinii prokuratury, która prowadziła śledztwo w tej sprawie przez pięć miesięcy - ustalili dziennikarze Radia ZET. Do incydentu z udziałem Krzysztofa P. doszło w październiku w 2022 roku. Mężczyzna przyszedł do siedziby Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie i zaczął się awanturować. Krzyczał do pracownika ochrony, by wezwał Jarosława Kaczyńskiego. - Wołaj Kaczyńskiego, bo cię zabiję. Wołaj go! - krzyczał mężczyzna. - Jestem najbardziej poważnym człowiekiem na świecie, a ty zaraz będziesz martwy - grzmiał zatrzymany. Agresywnego 20-latka zatrzymali policjanci, którzy zostali wezwani na miejsce. Wykonane wkrótce po zatrzymaniu testy na obecność narkotyków we krwi wykazały, że intruz faktycznie był po spożyciu substancji psychoaktywnych.

