Powstanie nowa koalicja wyborcza?

Krytykują PiS, ale ciągnie ich do prawicy. Zaloty Konfederacji i PSL do Kaczyńskiego

Jacek Prusinowski | mav 5:05

Jak ustalił „Super Express”, do drzwi partii Jarosława Kaczyńskiego (74 l.) coraz częściej pukają PSL i Konfederacja! Czy to pierwsze przymiarki do tworzenia wspólnej koalicji po wyborach? - Niczego wykluczyć nie można – mówi Robert Winnicki (38 l.) z Konfederacji pytany niedawno przez Radio Plus o scenariusz aliansu z PiS. Podobne głosy słychać także wśród ludowców. - Z PiS jesteśmy w stanie się naprawdę dogadać – mówi nam jeden z ważnych posłów PSL.