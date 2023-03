Beata Szydło ujawnia, co dalej z Jarosławem Kaczyńskim. To już pewne

To już pewne! Jarosław Kaczyński znów będzie jeździł po Polsce. Zdradziła to w rozmowie z portalem i.pl Beata Szydło, jedna z głównych twarzy kampanii "Przyszłość to Polska". Podczas wywiadu wprost została zapytana o to, kiedy lider PiS wróci do spotkań z Polakami? - Mam nadzieję, że niebawem. Nasz sztab wyborczy ma przygotowaną i bardzo ściśle określoną strategię działań kampanijnych. Teraz jest etap spotykania się z ludźmi i rozmowy na temat programu. Potem będą kolejne i oczywiście będzie brał w nich czynny udział również pan prezes - zdradziła była premier, która podczas nagłej zeszłotygodniowej konferencji Jarosława Kaczyńskiego została przez niego specjalnie wyróżniona. Dwa dni później Beata Szydło pojawiła się na spotkaniu z mieszkańcami Sandomierza. Czy zatem sama szykuje się do startu w wyborach 2023? - W tej chwili pracuję w Parlamencie Europejskimi i na tym się koncentruję, tak samo jak wszyscy moi koledzy i koleżanki, którzy są europosłami. Niemniej jednak wspieramy i będziemy nadal wspierać kampanię wyborczą PiS- mówi enigmatycznie Beata Szydło.

