Wybory 2023. Beata Szydło powraca! Już wiadomo, w jakiej roli. Kaczyński szczególnie ją wyróżnił

likp 14:38

Beata Szydło od 2019 roku jest europosłanką i raczej trzyma się z daleka od krajowej polityki. Jednak jak trwoga, to do... Szydło. Wielkimi krokami zbliżają się wybory 2023, a była premier jest specjalistką od kampanii wyborczej i to w dużej mierze dzięki niej Andrzej Duda dwa razy wygrał wybory prezydenckie, a PiS parlamentarne. Teraz Beata Szydło powraca w ważnej roli. Jarosław Kaczyński szczególnie ją wyróżnił przed wyborami 2023.