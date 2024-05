Krytykowała unię zarabiając na niej ogromne pieniądze. Tak Beata Szydło wzbogaciła się w ciągu pięciu lat!

Beata Szydło, podobnie jak inni politycy PiS, znana jest z wielokrotnego krytykowania Unii Europejskiej. Jako europosłanka zarzucała Unii, że chciała nam narzucać swoją ideologię i ingerować w nasz system prawny. Przekonywała, że Unia nie ma żadnych podstaw, by uzależniać wypłacanie Polsce funduszy od przestrzegania zasad praworządności. I że te środki nam się po prostu należą.

Taka opinia o UE nie przeszkadzała byłej szefowej rządu inkasować na koncie bajecznych wypłat w euro. Tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, zaplanowanymi na 9 czerwca, europosłowie zakończonej kadencji złożyli oświadczenia majątkowe za cały 2023 rok. Dzięki temu można porównać ich stan posiadania z początkiem kadencji.

W czerwcu 2019 roku, obejmując mandat europoselski, Szydło miała łącznie 28,6 tys. zł oszczędności. Do oświadczenia majątkowego wpisała również nieruchomości: dom o powierzchni 246 metrów kwadratowych wyceniony na 400 tys. zł oraz grunty - 1,1 ha wycenione na 300 tys. zł. W jej garażu stał samochód Ssang Yong Korando.

W dokumencie obejmującym cały 2019 rok pojawiły się dodatkowo dwa nowe auta: Audi A6 z 2012 roku, którego wartość oszacowała na 45 tys. zł, i Audi Q3 z 2019 roku warte 130 tys. zł.

W oświadczeniu majątkowym za 2023 roku Szydło wykazała już łącznie ok. 612 tys. zł oszczędności (razem z euro i dolarami). W przypadku nieruchomości nic się nie zmieniło. Z kolei w garażu znowu zaszły zmiany. Zamiast dwóch audi pojawiło się nowe Audi Q3 z 2021 roku warte 180 tys. zł. Nadal ma też koreańskie Ssang Yong Korando (25 tys. zł).

Przypomnijmy, że polscy posłowie wybrani do Parlamentu Europejskiego miesięcznie mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości ok. 40 tys. zł. Do tej sumy należy doliczyć 10 tys. zł wypłacanych w dietach. Rocznie daje to kwotę ok. 600 tys. zł.

B. SZYDŁO: PRZETRWANIE PIS TO PRZYWÓDZTWO PREZESA KACZYŃSKIEGO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.