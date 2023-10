Kredyt zero procent, handel w niedziele, aborcja i CPK. Oto kości niezgody w koalicji KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy!

Bąkiewicz nie dostał się do Sejmu, a dziś atakuje Morawieckiego. Chce innego kandydata na premiera

Szefowie ugrupowań, które chcą stworzyć koalicyjny rząd przekonują, że prawie wszystko jest uzgodnione i być może za kilka dni podpiszą umowę koalicyjną. W ramach prowadzonych rozmów Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Włodzimierz Czarzasty próbują porozumieć się w sprawach programowych.

Spis treści

Sprawdziliśmy, że najtrudniej będzie znaleźć politykom konsensus w czterech sprawach. Opisujemy je poniżej:

1. Niedziele handlowe

Koalicja Obywatelska zapisała w programie „100 konkretów na 100 dni”, że zniesie zakaz handlu w niedziele, „ale każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne”.

Co o handlowych niedzielach sądzi z kolei Nowa Lewica? Podejście tego ugrupowania jest nieco inne – jego członkowie postulują wprowadzenie 2,5 razy wyższego wynagrodzenia za pracę w niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Lewica chce też prawa prawa do co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu dla pracowników, którzy obecnie nie są objęci zakazem pracy w niedzielę (np. pracownicy gastronomii, lekarze, kierowcy lub dziennikarze).

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiadał, że trzeba znieść zakaz handlu w niedziele, ale każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne. – Nie może być tak, że dziś 4 tys. małych sklepów jest zamknięte przez ten zakaz – zapowiedział Szymon Hołownia przed wyborami. Trzecia Droga zamierza poza tym dofinansować Polską Inspekcję Pracy, by miała realne narzędzia weryfikacji, jak firmy traktują swoich pracowników.

2. Stosunek do aborcji

Nowa Lewica chce uzależnić prawo do aborcji wyłącznie od decyzji kobiety w przypadku ciąży do 12. tygodnia. Po 12. tygodniu ciąży – aborcja może być dokonana w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety albo ciężkich wad płodu.

KO zapisała w programie, że aborcja do 12 tygodnia ciąży będzie legalna, bezpieczna i dostępna. „Żaden szpital działający w ramach z NFZ nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia i odmówić zabiegu. Decyzja musi należeć do kobiety” – czytam w „100 konkretach…”.

Trzecia Droga nie chce decydować o prawie do aborcji i zamierza zorganizować w tej sprawie referendum. – Po to, żeby prezydent "był związany jego wynikami, co wynika z konstytucji" – uważa Szymon Hołownia, który dodaje przy okazji, że w pierwszym kroku należy przywrócić zasady obowiązujące przed rządami PiS, czyli tzw. kompromis aborcyjny.

3. Kredyt zero procent

Rząd wpis wprowadził w 2023 r. kredyty hipoteczne z oprocentowaniem tylko na 2 proc. Pozostałe odsetki od kredytu na własny lokal są spłacane przez państwo. Podczas kampanii Donald Tusk przelicytował ten program i zapowiedział kredyt zero procent na zakup pierwszego mieszkania.

Co o tym pomyśle sądzą liderzy Trzeciej Drogi? Szymon Hołownia podczas kampanii wyborczej stwierdził, że kredyt zero procent nie rozwiąże kryzysu mieszkaniowego, a na kredytach finansowanych przez państwo zarobią jedynie deweloperzy. Jego zdaniem należy się skupić na wsparciu samorządów, aby budowały mieszkania na wynajem.

Przedstawiciele Lewicy podkreślają zaś, że już kredyt 2 procent, którego ta siła polityczna nie popierała, jest szkodliwy dla rynku mieszkaniowego, ponieważ przez niego deweloperzy zwiększają ceny mieszkań, a przez to są one trudniej dostępne dla potrzebujących.

Centralny Port Komunikacyjny

Ostatnią kością niezgody nowej koalicji, która przygotowuje się do rządzenia, może być budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli strategicznej inwestycji przygotowywanej przez PiS, która budzi kontrowersje.

– Zweryfikujemy projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zatrzymamy bandyckie wywłaszczenia i naprawimy krzywdy już wywłaszczonym. Zablokujemy sprzedaż lotniska Okęcie – to cytat z programu wyborczego KO. Jak widać, PO chce dokonać analizy całego projektu i o jego losie nie przesądza.

Lewica ogłosił zaś rezygnację z budowy portu lotniczego w Baranowie. Zamierza ona jednak kontynuować zaprojektowane w związku z CPK budowy linii kolejowych. Ugrupowanie to chce stworzyć w Polsce szybką kolej.

A co z CPK zamierza zrobić Trzecia Droga? W jednym z wystąpień lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że trzeba zrezygnować z budowy CPK a pieniądze zaoszczędzone na tej inwestycji posłużą do usprawnienia systemu usług państwowych.

