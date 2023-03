Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kowalski bezwzględny ws. zboża z Ukrainy. „Polska powinna być wyłącznie państwem tranzytowym”

Gościem „Sedna sprawy” był wiceminister rolnictwa Janusz Kowalkis, który odniósł się do trudnej sytuacji rolników. - Od wielu miesięcy mam proste rozwiązanie: Polska musi skorzystać z art. 4 czyli klauzuli ochronnej w rozporządzeniu liberalizującym z maja 2022 r., kiedy to Unia Europejska podjęła decyzję o liberalizacji handlu z Ukrainą po to, żeby chronić polskich rolników. Moja ocena jest bardzo prosta: powinniśmy natychmiast zatrzymać import ukraińskiego zboża i rzepaku do Polski; Polska powinna być wyłącznie państwem tranzytowym – mówił wiceminister.