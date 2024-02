Koszmar Kaczyńskiego się spełnia! Fatalne wieści, nie tak miało być

Kinga Duda przyłapana w drodze z kotem do weterynarza. Niewiarygodne, w jakich luksusach go tam zawiozła. Mamy ZDJĘCIA!

W sondażu, którego wyniki opublikowano we wtorkowym (27 lutego) wydaniu gazety, ankietowanych zapytano o ich preferencje wyborcze. Jak wynika z badania, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, udział w nich wzięłoby 62,3 proc. respondentów. Do urn nie poszłoby 35 proc. ankietowanych, a 2,7 proc. nie podjęło decyzji. Na pierwszym miejscu w sondażu znalazła się Koalicja Obywatelska, która "może liczyć na 32,6 proc. poparcia". - To wzrost poparcia dla KO w porównaniu z analogicznym badaniem dla "Rzeczpospolitej" z 12–13 stycznia tego roku o 2,4 pkt proc., gdy formacja Donalda Tuska mogła liczyć na 30,2 proc. - czytamy. To oznacza jedno: koszmar Kaczyńskiego się spełnia, bo jego polityczni konkurenci rosną w siłę, a samo Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie!

Jak informuje gazeta, "spadają notowania PiS". - Jeszcze w styczniu partia Jarosława Kaczyńskiego mogła liczyć na 33,9 proc poparcia. Teraz – na 30,1, co oznacza spadek o 3,8 pkt proc. Na trzecim miejscu bez zmian – nadal jest to Trzecia Droga, ale z wynikiem mniejszym o 2,2 pkt proc. w porównaniu ze styczniem, czyli obecnie jest to 14,7 proc. Lewica w lutym może liczyć na 8,7 proc. (w styczniu na 9,3 proc., co oznacza spadek o 0,6 pkt proc.). Stawkę zamyka Konfederacja z wynikiem 7,6 proc. To oznacza wzrost o 1,3 pkt proc. 6,3 proc. jest niezdecydowanych - czytamy analizę w dzienniku. Badanie IBRiS dla "Rzeczpospolitej" przeprowadzono w dniach 23-24 lutego na ogólnopolskiej próbie 1071 respondentów.

