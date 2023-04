Koszmar Donalda Tuska. Polacy bez litości

Wybory parlamentarne 2023. Daty, kiedy wybory 2023 można przeprowadzić, są cztery. A co z wyborami samorządowymi?

Po blisko ośmiu latach rządów i dwóch zwycięstwach Prawa i Sprawiedliwości, czas na kolejne wybory. Jesienią w 2023 roku Polacy po raz kolejny wybiorą swoich posłów i senatorów, a najnowsze sondaże pokazują, że to ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zdobędzie największe poparcie. Sęk jednak w tym, że Prawo i Sprawiedliwość raczej nie będzie mogło rządzić samodzielnie. Z kolei na opozycji wciąż toczą się dyskusje na temat tego, czy partie te powinny stworzyć jedną listę. Badania jasno wskazują, że tylko taki wariant daje im szanse na pokonanie rządzącej partii. O to apeluje również Donald Tusk, który od kilku miesięcy spotyka się z wyborcami, przedstawia własne pomysły dla Polaków i przy okazji punktuje obecne rządy. Sondaż dla Radia ZET jasno dowodzi, że to właśnie w szefie Platformy Obywatelskiej wyborcy widzą lidera opozycji.

Co o Donaldzie Tusku sądzą Polacy?

Jednak najnowszy sondaż, który powstał na zlecenie portalu wpolityce.pl, pokazuje, że wyborcy uważają, że były premier często mija się z prawdą. Na pytanie: "Czy Pani/Pana zdaniem Donald Tusk jest politykiem, który z zasady mówi prawdę?" aż 55 procent odpowiedziało, że nie. Z kolei 27 procent wyborców sądzi, że były premier z zasady mówi prawdę.

