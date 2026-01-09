Kosiniak-Kamyszzabrał głos w sprawie Mercosur. Krótko i dobitnie

Polska, Francja i Węgry sprzeciwiają się umowie UE-Mercosur, a Wicepremier Kosiniak-Kamysz widzi szansę na jej zablokowanie.

Wicepremier apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o przekonanie Włoch do dołączenia do bloku sprzeciwiającego się umowie.

Rolnicy protestują, obawiając się, że umowa zaleje europejski rynek tańszą żywnością.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że oprócz Polski, Francja i Węgry również jednoznacznie sprzeciwiły się umowie UE-Mercosur, a inne kraje nadal wahają się w tej kwestii. Zaznaczył, że jest to rezultat konsekwentnych działań i rozmów prowadzonych przez ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego i PSL, mających na celu zbudowanie mniejszości blokującej.

- Jednoznaczny sprzeciw wobec umowy UE-Mercosur zadeklarowały poza Polską również Francja i Węgry, wahają się nadal inne kraje – napisał Kosiniak-Kamysz na platformie X.

Wicepremier podkreślił kluczową rolę Włoch w zablokowaniu umowy.

- Do odrzucenia umowy potrzeba sprzeciwu Włoch – liczymy na skuteczność w tej kwestii prezydenta Karola Nawrockiego – zaznaczył szef MON.

Posiedzenie ambasadorów UE

W piątek w Brukseli odbyło się posiedzenie ambasadorów państw UE, podczas którego miała zapaść decyzja w sprawie zawarcia umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur. Polska, Francja, Irlandia i Węgry zadeklarowały głosowanie przeciwko, jednakże ta liczba głosów może okazać się niewystarczająca do zablokowania porozumienia.

Na posiedzeniu najpierw głosowano nad rozporządzeniem ustanawiającym wzmocnioną klauzulę ochronną do umowy handlowej, a następnie nad samym porozumieniem z Mercosurem. W przypadku pozytywnego wyniku głosowania dla zwolenników porozumienia, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen otrzyma zielone światło do podpisania umowy.

Protesty rolników

W tym samym czasie prezydent Nawrocki spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami organizacji rolników, którzy protestowali w Warszawie przeciwko umowie UE-Mercosur. Rolnicy wyrażają obawy, że umowa doprowadzi do zalania polskiego i europejskiego rynku żywności znacznie tańszymi produktami z krajów Ameryki Południowej, co negatywnie wpłynie na ich konkurencyjność.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz:

Sonda Czy umowa UE z Mercosur zaszkodzi polskim rolnikom? Tak, to katastrofa dla polskiego rolnictwa. Nie, wolny handel przyniesie więcej korzyści niż strat. Nie wiem, ale obawy rolników są uzasadnione. Nie interesuje mnie to, wpływ będzie niewielki. To kolejny przykład ignorowania interesów Polski przez UE.