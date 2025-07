Kosiniak-Kamysz zaskoczył w Kanale Zero. Padła kontrowersyjna obietnica!

„Jest 2,5 roku do wyborów… Trzeba nowej energii, dynamizmu, pokazania też tego, co udało się zrobić. Mam plan, wiem co chcę robić dalej, dla polskiego wojska, dla bezpieczeństwa, dla swojej formacji politycznej i jestem przekonany, że moi partnerzy koalicyjni… będą go mieli”