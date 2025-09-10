Kosiniak-Kamysz o szybkim wsparciu NATO dla Polski. „Jesteśmy bardziej zjednoczeni”

Po naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, sojusznicy z NATO zadeklarowali natychmiastowe wzmocnienie obrony Polski, w tym dostawę sprzętu i umiejętności w ciągu kilkudziesięciu godzin.

Szwecja pilnie wysyła dodatkowe wsparcie dla Polski, w tym środki obrony przeciwlotniczej i samoloty, co podkreśla realną solidarność sojuszniczą.

Polska uruchomiła konsultacje w ramach Artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, co oznacza wzmocnienie bezpieczeństwa granic podobne do działań w Turcji w 2003 roku.

Reakcja sojuszników na rosyjski atak dronów

Wicepremier oraz szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, w rozmowie w programie „Kropka nad i” w TVN24 odniósł się do wydarzeń z nocy z wtorku na środę, kiedy to rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Jak podkreślił, „każda taka eskalacja powoduje, że jesteśmy bardziej zjednoczeni, a nie rozproszeni”.

Minister wskazał, że sojusznicy z NATO zadeklarowali możliwość „wzmocnienia w ciągu kilkudziesięciu godzin, dostarczenia konkretnego sprzętu, konkretnych umiejętności i zdolności”. To – zdaniem Kosiniaka-Kamysza – dowód, że Polska nie zostaje sama wobec agresywnych działań Władimira Putina.

Niezmienna strategia Rosji

Szef MON zwrócił uwagę, że ostatnie wydarzenia jasno pokazują „prawdziwe intencje” Kremla. „Strategia Rosji się nigdy nie zmienia. Mogą zmieniać hasła, mogą zmieniać kształty, ale idą zawsze w jednym kierunku – niszczenia tych, którzy są cywilizacją Zachodu, niszczenia cywilizacji życia, niszczenia naszej kultury i naszych wartości” – podkreślił.

Szwecja i kolejne deklaracje wsparcia

Kosiniak-Kamysz poinformował, że wsparcie nie ogranicza się wyłącznie do słów i zapewnień. Jak przekazał, „przed chwilą otrzymałem informację od ministra obrony Szwecji o pilnym wysłaniu kolejnego wsparcia do Polski i środków obrony przeciwlotniczej i samolotów”.

Deklaracje ze strony Szwecji są przykładem, że solidarność sojusznicza przybiera realny kształt. To element, który – zdaniem szefa MON – podkreśla gotowość wspólnej obrony.

Polska uruchamia art.4

Wicepremier wyjaśnił również znaczenie uruchomienia konsultacji w ramach artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Jako przykład przywołał sytuację z 2003 roku, gdy w obliczu wojny w Iraku wzmocniono bezpieczeństwo granic Turcji.

„Chcemy to samo zrobić dla Polski, to de facto się dzieje. Te konsultacje bilateralne się rozpoczęły, są deklaracje wzmocnienia w ciągu kilkudziesięciu godzin, dostarczenia konkretnego sprzętu, konkretnych umiejętności i zdolności” – powiedział Kosiniak-Kamysz.

