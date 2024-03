Kosiniak-Kamysz wkrótce znów zostanie ojcem. Tak się wypowiedział na temat aborcji

Aborcja od dawna pozostaje kwestią sporną wśród polityków. Nawet zawarcie koalicji 15 października nie rozwiązało tego problemu. Lewica chce, aby do 12. tygodnia ciąży aborcję można było przeprowadzić legalnie, z kolei Szymon Hołownia opowiada się za przeprowadzeniem referendum w tej sprawie. Na razie jednak zadecydował, że temat zostanie poruszony dopiero po przeprowadzeniu wyborów samorządowych w kwietniu, co wywołało oburzenie wśród licznych posłanek Lewicy oraz Strajku Kobiet.

Jakie stanowisko zaprezentuje PSL? Na to pytanie odpowiedział lider ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz, którego żona po raz kolejny jest w ciąży.

- Bardzo dobrze, że te projekty będą rozpatrywane. Obiecaliśmy to, co zawsze: u nas będzie głosowanie zgodnie z własnym sumieniem. Wiem, że pan marszałek rozmawiał, analizował i wydaje się, że jest taka grupa posłów, która sprawi, że wszystkie projekty trafią przynajmniej do drugiego czytania. My będziemy popierać nasz projekt dotyczący powrotu do zasad sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a później rozpisania referendum – powiedział.

Szef MON stwierdził także, że dopóki Andrzej Duda jest prezydentem, z pewnością nie podpisze żadnej ustawy legalizującej aborcję.

- To jest wprowadzanie w błąd opinii publicznej, że rozmowy na ten temat w Sejmie dzisiaj zmieniają rzeczywistość. Pan prezydent jest prezydentem do 2025 r. i przecież on tych ustaw nie podpisze. Jedyne, co mogłoby zmienić postawę pana prezydenta, to referendum – stwierdził.

