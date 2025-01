Kościół uderza w rząd Tuska

W pierwszy dzień 2025 roku w kościołach w Polsce podczas mszy wierni usłyszą list Konferencji Episkopatu Polski. W liście tym jest mocne nawiązanie do lekcji religii w polskich szkołach. "Wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej i braku woli porozumienia w sprawie kluczowej dla edukacji oraz wychowania polskich dzieci i młodzieży do wartości, wyrażamy stanowczy sprzeciw" – czytamy w liście do wiernych.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej kierowane przez Barbarę Nowacką wprowadziło w tym roku szkolnym nowe zasady dotyczące ocen z religii. Teraz ocena z katechezy nie jest już wliczana do średniej wszystkich ocen danego ucznia. Są też zmiany dotyczące organizacji lekcji religii w szkołach. Dyrektorzy szkół mogą łączyć w jedną grupę uczniów z klas, w których zgłosiła się mała liczba chętnych na katechezę. I to nie koniec zmian. Kolejna ma wejść w życie 1 września 2025 roku. Od nowego roku szkolnego w polskich szkołach publicznych zamiast dwóch godzin lekcji religii ma być jedna - organizowana na pierwszej lub ostatniej lekcji.

Co z religią w szkołach

Biskupi podkreślają w liście skierowanym do wiernych, że zmiany dotyczące redukcji wymiaru nauczania religii do jednej godziny tygodniowo oraz nakazu organizowania lekcji religii przed lub po zajęciach szkolnych, są „dyskryminujące, gdyż będą w sposób znaczący ograniczać prawo do dostępu do lekcji religii dla uczniów, których rodzice, lub oni sami, będą sobie tego życzyć”. I podkreślają: „Kościół będzie podejmował dalsze stosowne kroki prawne mające na celu powstrzymanie wprowadzanych zmian”. Biskupi apelują: „Zachęcamy i prosimy rodziców oraz organizacje społeczne o zaangażowanie się w obronę uniwersalnych wartości i praw osób wierzących, które powinny być respektowane zawsze, niezależnie od politycznego kontekstu (...)”.

Rozporządzenie wprowadzające zmiany w prowadzeniu lekcji religii ma zostać podpisane przez Barbarę Nowacką jeszcze w styczniu. Zdaniem minister propozycje resortu nie są sprzeczne z konkordatem, gdyż nie zakazują prowadzenia lekcji religii w szkołach publicznych i umożliwiają ich prowadzenie, tylko zmieniają samą organizację tych zajęć.

