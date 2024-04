Konwencja Lewicy. Przedstawione zostaną "jedynki" list w eurowyborach

O to miasto walczyli do ostatniej sekundy! Aleksander Miszalski o tym, jak odbił Kraków z rąk Łukasza Gibały

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce zaplanowane są na niedzielę 9 czerwca, tego dnia Polacy wybiorą w sumie 53 przedstawicieli do europarlamentu. Nic dziwnego, że kampania przed wyborami do PE rusza pełną parą, a kolejne środowiska przedstawiają swoje listy wyborcze. Znamy już "jedynki" Koalicji Obywatelskiej, a w sobotę 27 kwietnia poznamy liderów i liderki Lewicy. Konwencja Lewicy rozpocznie się w sobotę o godz. 10.30. Głos zabiorą m.in. Robert Biedroń, wicemarszałek Sejmu oraz drugi współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, a także wiceministra kultury Joanna Scheuring-Wielgus i wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6-9 czerwca.

TEKST JEST AKTUALIZOWANY

Na konwencji inauguracyjnej pojawili się m.in. Włodzimierz Cimoszewicz i Marek Belka. Podkreślane jest to, że właśnie za chwilę minie 20 lat od obecności polski w UE. Jako pierwsi głos zabierają Robert Biedroń i Joanna Scheuring-Wielgus.

NA ŻYWO | #EuropaDlaCiebie - Inauguracja kampanii Lewicy do Parlamentu Europejskiego https://t.co/iXuN5MJ05F— Lewica (@__Lewica) April 27, 2024