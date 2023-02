Kontrowersyjny kardynał przyjedzie do Polski. Zaproszenie dostał od ministra Czarnka?

Niemiecki kardynał przyjedzie na zaproszenie ministra Czarnka

Polskę odwiedzi niemiecki kardynał Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Jak podaje natemat.pl, duchowny zaproszenie na Światowy Kongres Kopernikański otrzymał od ministra edukacji Przemysława Czarnka. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że kardynał Gerhard Ludwig Müller to były prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Przewodniczył jej w latach 2012-2017. Ostatecznie funkcji tej pozbawił go papież Franciszek. Podobno Gerhard Ludwig Müller nigdy nie usłyszał powodów tej papieskiej decyzji. W kuluarach mówiło się o tym, że kardynał Gerhard Ludwig Müller jest za bardzo konserwatywny, co nie idzie w parze z nurtem kościoła, z jakimi podąża papież Franciszek. Za to ów konserwatyzm ceniony jest w Polsce. Nazywany jest nawet sojusznikiem Prawa i Sprawiedliwości. Zatem nie ma co się dziwić, że zapraszany jest przez ministrów polskiego rządu. Niemiecki kardynał wielokrotnie bywał już w Polsce, zdarzyło mu się zarówno atakować film "Kler" Wojciecha Smarzowskiego, jak i bronić Polski i Węgier przed "atakami" z Unii Europejskiej.J

