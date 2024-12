i Autor: Artur Hojny/SUPER EXPRESS Jarosław Kaczyński. Sejmowa komisja śledcza w sprawie Pegasusa

Nie mógł odpuścić?

Kontrowersyjne życzenia noworoczne Kaczyńskiego. Przesadził?

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, po raz kolejny wzbudził emocje w sieci. W swoim sylwestrowym wpisie na X złożył Polakom życzenia, które szybko stały się tematem gorącej debaty. „Oby był to czas, gdy zło, które opanowało naszą Ojczyznę, zacznie ustępować” – napisał. Czy były to tylko symboliczne słowa, czy też polityczny przytyk do nowego rządu?