Kontrowersje wokół marki "Nowrocky". Zawiadomienie na policję

W Gdańsku wszczęto postępowanie w sprawie marki "Nowrocky", używanej przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Zarzuty dotyczą bezprawnego używania symbolu ®, sugerującego rejestrację znaku towarowego, która jest jeszcze w toku.

Za wprowadzanie w błąd grozi kara grzywny, a prezydent Nawrocki odpiera zarzuty, tłumacząc się pożyczaniem ubrań.

Zawiadomienie na policję – marka "Nowrocky" pod lupą śledczych

Sprawa nabrała oficjalnego biegu. Jak poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Mariusz Chrzanowski, do Wydziału do Spraw Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia. Dotyczy ono naruszenia przepisów Ustawy prawo własności przemysłowej.

Funkcjonariusze rozpoczęli czynności sprawdzające, które mają na celu zweryfikowanie, czy doszło do złamania prawa. Konkretnie chodzi o art. 308 tej ustawy, który stanowi, że: „Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny”. W centrum uwagi znalazł się niewielki, ale niezwykle istotny symbol – litera "R" wpisana w okrąg.

Symbol ® – co tak naprawdę oznacza i dlaczego jest kluczowy?

Kontrowersje wokół marki "Nowrocky" koncentrują się na bezprawnym używaniu symbolu ®. Co on oznacza i dlaczego jego umieszczanie na produktach jest ściśle regulowane?

Symbol ® to skrót od angielskiego słowa „registered” (zarejestrowany).

Jego użycie oznacza, że dany znak towarowy został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym (lub odpowiednim organie w danym kraju) i podlega pełnej ochronie prawnej.

Właściciel zarejestrowanego znaku ma wyłączne prawo do jego komercyjnego wykorzystywania na określonym terytorium i w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług.

Używanie tego symbolu bez posiadania świadectwa ochronnego jest nie tylko wprowadzaniem w błąd konsumentów, ale również czynem nieuczciwej konkurencji i wykroczeniem ściganym z urzędu.

Tymczasem, jak ustaliła trójmiejska „Gazeta Wyborcza”, wniosek o rejestrację znaku towarowego "Nowrocky" wciąż jest w toku.

Status rejestracji w Urzędzie Patentowym

Zgodnie z danymi dostępnymi w bazach Urzędu Patentowego RP, wniosek o rejestrację znaku "Nowrocky" został złożony 5 listopada 2024 roku. Wnioskodawczynią jest Nina Nawrocka, siostra prezydenta Karola Nawrockiego. Obecnie trwa tzw. okres sprzeciwowy, który zakończy się 23 marca 2025 roku. W tym czasie inne podmioty mogą zgłaszać ewentualne uwagi lub sprzeciwy co do rejestracji. Dopiero po pomyślnym zakończeniu tej procedury i uiszczeniu odpowiednich opłat marka "Nowrocky" uzyska ochronę prawną. Do tego momentu posługiwanie się symbolem ® na produktach jest niezgodne z prawem.

Prezydent Karol Nawrocki i jego tłumaczenia

Sprawa zyskała na rozgłosie, ponieważ w odzieży marki "Nowrocky" wielokrotnie publicznie pokazywał się prezydent Karol Nawrocki. Był w niej widziany m.in. podczas wizyty u polskich sportowców na zimowych igrzyskach olimpijskich czy w trakcie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Zdjęcia w ubraniach tej marki pojawiały się także w jego mediach społecznościowych.

Prezydent odniósł się do zarzutów w wywiadzie dla Polsat News. Podkreślił, że nie łączą go żadne relacje finansowe ani marketingowe z firmą. Tłumaczył, że ubrania, które miał na sobie, pożyczył od swojego fotografa. Zaznaczył, że marka towarzyszyła mu w kampanii wyborczej, a decyzja o próbie jej rejestracji przez siostrę miała na celu ochronę jego wizerunku i „zapobieżenie wykorzystaniu znaku w kontekstach, z którymi nie chciałby być utożsamiany jako prezydent”.

W reakcji na medialne doniesienia, ze strony internetowej nowrocky.pl oraz z profili w mediach społecznościowych zniknęły zdjęcia produktów, na których widoczny był sporny symbol ®.

