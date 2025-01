Kontrola NIK w MSZ. Jest zawiadomienie do prokuratury! Wskazano 12 osób

Przewodniczący PKW odniósł się do decyzji ws. PiS. "Uchwała jest jednoznaczna"

Najwyższa Izba Kontroli przekazała w opublikowanym w środę komunikacie, że w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2024 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, której przedmiotem był nadzór ministra spraw zagranicznych nad działalnością konsularną, sporządzono i skierowano do prokuratury cztery zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko łącznie 12 funkcjonariuszom publicznym.

W sprawie 11 osób Izba zawiadomiła o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego, o którym mowa w art. 231 Kodeksu karnego. Chodzi o "zachowania polegające na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, działających przez to na szkodę interesu publicznego". W przypadku jednej z osób NIK skierowała zawiadomienie dotyczące wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Skarbowi Państwa (art. 296 Kk).

- Pierwsze z zawiadomień dotyczyło dopuszczenia do przystąpienia i do realizacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych nieuchwalonego przez żaden organ i niespisanego w żadnym dokumencie programu Poland. Business Harbour. W konsekwencji powyższego w latach 2020-2023 doszło do wydania 95 545 wiz - czytamy w komunikacie Najwyższej Izby Kontroli,

Izba przypomniała, że program ten m.in. nie został wprowadzony jako program ministerialny. Co więcej, nie ma wiążących dokumentów, które opisywałyby jego podstawę prawną, cele, uczestników, zadania czy zakładane efekty. W komunikacie podkreślono, że "przyznanie niespotykanych przy innych rodzajach wiz uprawnień (...) spowodowało, że możliwość wjazdu na teren Polski otrzymały dziesiątki tysięcy cudzoziemców, głównie z Białorusi i Rosji, którzy mogli wykonywać pracę na terytorium RP bez konieczności uzyskania zezwolenia oraz którzy mogli prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy". NIK ocenia, że mogło to wpłynąć na obniżenie bezpieczeństwa kraju, a także stanowiło działania na szkodę interesu publicznego.

O tym, że wnioski jeszcze dzisiaj trafią do prokuratury w środę rano poinformował Marian Banaś. - Sformułowaliśmy cztery zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które dzisiaj zostaną złożone. Mamy bardzo konkretne ustalenia, które potwierdzają łamanie prawa, łamanie procedur ws. przyznawania wiz - mówił szef NIK w TVP Info.

