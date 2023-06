Prof. Składowski do chorego na raka ks. Isakowicza: Jedyny problem to czas oczekiwania

Ks. Isakowicz-Zaleski, który zmaga się z rakiem prostaty, poddawany jest codziennym naświetlaniom. W mediach społecznościowych opublikował niedawno serię wpisów, w których opisuje problemy pacjentów z powodu awarii urządzeń. - Aparat do radioterapii znów padł – relacjonował ksiądz.

Krajowy konsultant radioterapii: Awarie zdarzają się w każdym zakładzie

Do słów księdza odniósł się konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej prof. dr. hab. n. med. Krzysztof Składowski. - Awarie aparatów radioterapeutycznych zdarzają się nieuchronnie i od jakości zakontraktowanego serwisu naprawczego zależy, jak długo trwa ich przestój w leczeniu chorych - pisze profesor. - Jedynym utrudnieniem jest przedłużenie czasu oczekiwania na zabieg, który w przypadku awarii odbywa się w tym samym dniu, lecz, niestety, z nawet kilkugodzinnym opóźnieniem. Takie sytuacje mają miejsce w każdym zakładzie radioterapii w Polsce. I taka sytuacja wystąpiła również 9 czerwca w Narodowym Instytucie Onkologii w Krakowie" - dodaje profesor w oficjalnym oświadczeniu.

Ksiądz Isakowicz: To tylko potwierdza moje słowa

O komentarz do tych słów poprosiliśmy ks. Isakowicza-Zaleskiego: - Pan profesor tylko potwierdza moje słowa: awarie się zdarzają i będą się zdarzać, bo obciążenie tego sprzętu jest ogromne. Ale ich konsekwencje dla chorych, osób osłabionych, przyjeżdżających z daleka, to wielkie obciążenie.

Jak podkreśla ksiądz Isakowicz, ma bardzo dobre zdanie o lekarzach pracujących w krakowskim Instytucie Onkologii i docenia ich starania, by pacjenci jak najmniej odczuwali techniczne problemy. - W moim wypadku rzeczywiście dochowano terminu naświetlania codziennie, ale o tym, że sprzęt jest zepsuty dowiedziałem się już w drodze do Krakowa. Musiałem wrócić i przyjechać do szpitala drugi raz po południu. To dla chorych, osłabionych osób jest dużym wysiłkiem - tłumaczy.

Duchowny apeluje o zakup dla szpitala dodatkowych urządzeń. - Te, które są, nie dają rady - kwituje.

No i proszę, w drodze do szpitala dostałem info, że aparat do radioterapii znów padł. Ja dam sobie radę, ale co mają zrobić starzy, schorowani, dojeżdżający z daleka? Czemu @MorawieckiM rozdając miliardy na lewo i prawo nie kupi sprzętu do leczenia tej ogromnej liczby pacjentów? https://t.co/6Ge4YUH1fw— Isakowicz-Zaleski (@IsakowiczZalesk) June 7, 2023