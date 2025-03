Kaczyński o Barbarze Skrzypek. "Padła ofiarą łotrów, którzy doprowadzili do jej śmierci"

Niezręczna sytuacja na wiecu Hołowni. Tłumacz aż zamarł

Szymon Hołownia na konferencji w Częstochowie mówił o konieczności uzdrowienia Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreślał, koalicja rządząca przedstawiła swój pomysł ustawą, która miała "zrestartować" TK, ale jak zarzucił Marszałek Sejmu, ustawę "uwalił" prezydent Andrzej Duda.

- TK pod rządami Julii Przyłębskiej nie wypełniał swojej funkcji, TK – chyba, o ile dobrze pamiętam – cztero- czy pięciokrotnie rzadziej zajmował się sprawami obywateli niż PiS-owskimi zleceniami na kolejne blokowania kolejnych procesów w różnych miejscach naszego kraju. Do tego Trybunału powoływani byli politycy – Piotrowicz [Stanisław - dop. red.], Pawłowicz [Krystyna - dop. red.], przecież to są politycy [...] Już nie wspominam z litości o dublerach i dublerach dublerów - mówił Hołownia.

W trakcie przemówienia cały czas Hołowni towarzyszył opłacony tłumacz z języka migowego. Marszałek Sejmu stwierdził, że TK musi być uzdrowiony bo "w sytuacjach krytycznych, jest opisany jako węzłowe miejsce". Już wtedy tłumacz języka migowego przestał nadążać za słowami Hołowni.

- To Trybunał Konstytucyjny podejmuje decyzje o stwierdzeniu niemożności pełnienia urzędu przez prezydenta. Jeżeli dziś ja jestem tym, który - nie daj boże, żeby coś stało się prezydentowi - ma przejąć zwierzchnictwo Sił Zbrojnych [w razie niemożności pełnienia urzędu zwierzchnikiem sił zbrojnych zostaje Marszałek Sejmu - dop. red.], to wyobraźcie sobie czy pan Święczkowski [Bogdan - dop. red.] zbierze ten Trybunał, czy najpierw będzie robił fochy, że nie dostają pensji [...] a może ja robię zamach stanu, więc i tak nie można mu tego przekazać. Putin będzie czekał, aż to ogarniemy? - mówił Hołownia.

Przy tych słowach tłumacz w osłupieniu patrzył na Szymona Hołownię, aż przestał na chwilę tłumaczyć na język migowy. Wrócił dopiero po chwili konsternacji.

Michał Woś z PiS reaguje. "Kiedy tak bredzisz..."

Niezręczna sytuacja nie umknęła oku posłowi PiS Michałowi Wosiowi, który fragment z tego zdarzenia wrzucił na portal X.

- Kiedy tak bredzisz, że nawet opłacony tłumacz tak reaguje. Protokół 2% dla Hołowni odpalony - napisał Woś.

Kiedy tak bredzisz, że nawet opłacony tłumacz reaguje tak👇👇Protokół 2% dla Hołowni odpalony. pic.twitter.com/OqiaUzOkcH— 🇵🇱Michał Woś #Nawrocki2025 (@MWosPL) March 16, 2025

