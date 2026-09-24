Konieczna ewakuacja! Donald Tusk zabrał głos ws. przejść granicznych

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-09-24 14:28

Polska ponownie stanęła w obliczu incydentów związanych z rosyjskimi atakami na Ukrainę, które miały miejsce w bezpośredniej bliskości polskiej granicy. Premier Donald Tusk poinformował o ewakuacji przejść granicznych w Hrubieszowie i Dorohusku, podkreślając rosnące napięcie i potrzebę czujności. Jednocześnie, w kontekście narastających obaw o bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, polskie władze badają serię zdarzeń, w tym pożar stacji Starlink, które mogą wskazywać na elementy wojny hybrydowej.

Premier Donald Tusk w ciemnym garniturze z poważnym wyrazem twarzy. O ewakuacji przejść granicznych przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Skraba/Super Express
  • Rosja ponownie zaatakowała cele w Ukrainie w pobliżu polskiej granicy, co skutkowało koniecznością ewakuacji przejść granicznych w Hrubieszowie i Dorohusku. W reakcji na te wydarzenia poderwano polskie lotnictwo wojskowe.
  • Donald Tusk i inni przedstawiciele rządu wskazują na eskalację wojny hybrydowej, analizując zdarzenia takie jak pożar naziemnej stacji Starlink  oraz doniesienia o aktach sabotażu i "dziwnych zdarzeniach" w polskiej infrastrukturze kolejowej.
  • Premier podkreślił, że obecna sytuacja wymaga konsekwentnego działania w Polsce, współpracy z Ukrainą oraz ostrzegania Europy i partnerów o "trudnym czasie" i konieczności przygotowania się na najbliższe tygodnie i miesiące, wskazując na całkowity brak dobrej woli ze strony Rosji.

W czwartek 24 września, podczas spotkania z szefem rządu Bułgarii, Rumenem Radewem, premier Donald Tusk przekazał informacje o ponownych rosyjskich atakach na cele w Ukrainie, które miały miejsce w bliskiej odległości od polskiej granicy. Incydenty te wymusiły ewakuację kluczowych przejść granicznych.

- Znowu musieliśmy ewakuować przejścia graniczne w Hrubieszowie i Dorohusku; domyślacie się, jakie to powoduje i straty, i nerwy - przekazał.

Reakcja Polski 

Premier podkreślił, że zaistniała sytuacja wymaga "bardzo konsekwentnego działania tutaj w Polsce, współpracy z Ukrainą, ale też ostrzegania Europy i partnerów europejskich, że ten czas jest naprawdę trudny i że trzeba się dobrze przygotować na te najbliższe tygodnie i miesiące". Zaznaczył również, że "w tej chwili nie widać dobrej woli ze strony prezydenta Putina i Moskwy w najmniejszym stopniu".

W kontekście szerszych zagrożeń, premier poinformował, że "informowałem premiera Radewa także o powtarzających się w Polsce aktach sabotażu czy dziwnych zdarzeniach, które powodują poważne kłopoty w naszej infrastrukturze kolejowej".

Krzysztof Gawkowski nie wątpliwości ws. pożaru stacji Starlink. "Kolejny element wojny hybrydowej"

W odpowiedzi na te wydarzenia, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Prewencyjnie poderwano również polskie lotnictwo wojskowe. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło operowanie lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego. Akcja lotnictwa została zakończona przed godziną 8:00, po ustaniu ataków.

Pożar Stacji Starlink 

Odnosząc się do niedawnego pożaru naziemnej stacji Starlinków w powiecie grójeckim, premier Tusk stwierdził, że choć "nie lubi definiować bez stuprocentowej pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem", to cała sytuacja "źle to wygląda".

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił, że "wiele wskazuje na to, że ten pożar był celową próbą zakłócenia działania stacji, która jest "hubem internetowym, też zapewniającym bezpieczeństwo działania internetu na Ukrainie"." Dodał, że operatorem stacji jest państwowa firma Exatel, pełniąca kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa internetowego i przesyłu danych, również dla Ukrainy.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że okoliczności zdarzenia są przedmiotem szczegółowego śledztwa PSP, policji i prokuratury. Zaznaczył, że "trudno sobie wyobrażać, że w tego typu sprawach są przypadki".

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