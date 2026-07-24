Koniec z kartą rowerową dla dzieci? Rząd dostał niewygodne pytania o stary przepis

W Polsce dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową, by legalnie jeździć po drogach publicznych.

Poseł zwraca uwagę, że w wielu innych krajach taki obowiązek nie istnieje, a jego skuteczność jest kwestionowana w debacie publicznej.

Ministerstwo Infrastruktury będzie musiało odpowiedzieć, czy planuje zlikwidować kartę rowerową lub zmienić obecne przepisy.

Przepis, który budzi wątpliwości. Poseł pyta o sens karty rowerowej

Poseł Robert Dowhan postanowił przyjrzeć się jednemu z najdłużej obowiązujących przepisów dotyczących młodych uczestników ruchu drogowego. W swojej interpelacji skierowanej do ministra infrastruktury zwraca uwagę, że obowiązek posiadania karty rowerowej przez osoby w wieku od 10 do 18 lat jest rozwiązaniem rzadko spotykanym na świecie.

Jak wskazuje parlamentarzysta, w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się głosy kwestionujące zasadność utrzymywania tego dokumentu. Podkreśla, że nie ma pewności, czy posiadanie karty rowerowej w istotny sposób przekłada się na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Czy karta rowerowa faktycznie poprawia bezpieczeństwo na drogach?

Kluczowe pytanie, jakie stawia poseł, dotyczy dowodów na skuteczność obecnych regulacji. Zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o wskazanie przesłanek, które przemawiają za utrzymaniem obowiązku posiadania karty rowerowej w Polsce.

Co więcej, Robert Dowhan chce wiedzieć, czy resort kiedykolwiek przeprowadzał analizy dotyczące wpływu tego obowiązku na statystyki wypadków i ogólne bezpieczeństwo ruchu drogowego. Brak takich danych mógłby podważyć fundamenty, na których opiera się cały system egzaminowania dzieci i młodzieży.

Koniec karty rowerowej w Polsce? Ministerstwo musi zająć stanowisko

Najważniejsze pytanie dotyczy jednak przyszłości tego dokumentu. Poseł Dowhan wprost pyta resort, czy rozważa likwidację obowiązku posiadania karty rowerowej lub przynajmniej zmianę obecnych przepisów w tym zakresie.

Interpelacja zmusza ministerstwo do zajęcia jasnego stanowiska w sprawie, która bezpośrednio dotyczy setek tysięcy młodych Polaków i ich rodziców. Odpowiedź resortu może zapoczątkować dyskusję na temat unowocześnienia przepisów i dostosowania ich do realiów XXI wieku oraz rozwiązań stosowanych w innych państwach.

Poseł Robert Dowhan w swojej interpelacji domaga się od resortu infrastruktury konkretnych informacji na temat przyszłości karty rowerowej. Odpowiedź ministerstwa będzie kluczowa dla dalszych losów tego obowiązku, który od lat budzi dyskusje wśród rodziców i ekspertów.