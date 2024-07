Koniec dobrej passy? Zamieszanie na podium, wyraźny spadek poparcia dla jednej partii

Przed około miesiącem pojawiło się sondaż, w którym na podium znalazło się KO, PiS i Konfederacja, z kolei Trzecia Droga i Lewica zanotowały duże spadki poparcia. Sytuacja z pewnością nie wyglądała dobrze dla koalicji rządzącej. Jak jest teraz?

W najnowszym badaniu United Surveys przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków, na kogo by zagłosowali, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższy weekend. Pierwsze miejsce niezmiennie zajmuje KO z poparciem 33,0 proc., notując wzrost o 1,8 pkt. proc. Drugie miejsce zajęło PiS, na które wskazało 28,3 proc. osób. To o 1,1 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Podium zamyka Trzecia Droga, która może pochwalić się wynikiem wyższym o 1,9 pkt. proc., co daje jej 10,9 proc. głosów.

Na czwarte miejsce wskoczyła Lewica z wynikiem 9,9 proc. czyli o 2,2 pkt. proc. większym niż poprzednio. Duży spadek jako jedyna zaliczyła Konfederacja. Obecnie mogłaby liczyć na poparcie 9,6 proc. poparcia. To o 1,4 pkt. proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

1,9 proc. respondentów wybrałoby inną partię, a 6,4 proc. nie wie, na kogo chciałoby zagłosować.

- Z pozycji lidera, czyli Platformy, ten wynik stanowi powód do zadowolenia. Ponad 4 proc. to taka względnie bezpieczna przewaga, która nie zniknie w jednym cyklu sondażowym. Do tego potrzeba kilku miesięcy albo jakiegoś znaczącego politycznie wydarzenia - skomentował politolog prof. Rafał Chwedoruk w rozmowie z Wirtualną Polską.

W naszej galerii zobaczysz, jak posłowie rozpoczęli wakacje:

