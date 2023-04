Konflikt Ziobry i prezydenta? Andrzej Duda ułaskawił skazanego wbrew woli prokuratura

Andrzej Duda ułaskawił dwie osoby. Jednego z tych ułaskawień nie chciał Zbigniew Ziobro

W pierwszym kwartale 2023 roku Andrzej Duda ułaskawił dwie osoby i siedmiu odmówił aktu łaski. Pierwsze postanowienie zostało wydane 14.02.2023 i w tym przypadku wniosek był przekazany za pośrednictwem Prokuratura Generalnego Zbigniewa Ziobrę. Osoba była skazana za fałszowanie papierów wartościowych, oszustwo i posługiwanie się cudzym dokumentem. Dwa pierwsze czyny uznano za "mniejszej wagi", ze względu na niższy stopień szkodliwości niż standardowo. Powodem ułaskawienia miały być "sprawy humanitarne", "incydentalny charakter czynu", jego "odległy termin popełnienia", a także trudna sytuacja rodzinna skazanego fakt, że czynu się dopuścił w młodym wieku, wyrażenie skruchy i dobra opinia środowiskowa. Jak podaje Kancelaria Prezydenta cytowana przez Wirtualną Polskę, w przypadku uchylenia się od dozoru, czy popełnienia przestępstwa, zostaną zniesione skutki aktu łaski.

Interesujący jest przypadek ułaskawienia z 28.03.2023, w której Andrzej Duda darował pozostałą do odbycia karę więzienia za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Co jednak ciekawe, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zawnioskował do prezydenta aby nie stosował prawa łaski. Andrzej Duda zdecydował się jednak nie brać nie stosować do opinii ministra sprawiedliwości.

Jak pisze Kancelaria Prezydenta w uzasadnieniu, prezydent miał na uwadze "względy humanitaryzmu" w tym pozytywna opinię środowiskową zakładu karnego, wykonanie zadośćuczynienia i środka karnego, pojednanie z pokrzywdzonym i odbycie ponad połowy kary pozbawienia wolności. Dane obu ułaskawionych osób nie są podane do informacji publicznej.

Ułaskawienia Andrzeja Dudy. Najrzadziej korzystający z prawa łaski prezydent

Jak wylicza Konkret24, Andrzej Duda jest prezydentem, który najrzadziej korzysta z prawa łaski. Przez obie kadencje ułaskawił 118 osób i odmówił 702 osobom.

Prawo łaski pozwala prezydentowi na całkowite lub częściowe uwolnienie skazanego od skutków karnych wyroku. Jeśli prezydent RP z niego korzysta, nie zmienia wyroku, ani nie podważa winy skazanej, a jedynie pozwala na ustalenie czy po wydaniu prawomocnego wyroku w życiu skazanego wystąpiły szczególne wydarzenia, które spowodowały nadmierną dolegliwość danej kary.

