Narasta konflikt w koalicji rządzącej po tym, jak posłanka KO Magdalena Filiks w wulgarny sposób zaatakowała Polskę 2050. Jej wpis wywołał falę krytyki. „Wypowiedź jest skandaliczna. Wszystko się we mnie burzy” – mówi w rozmowie z „Wprost” wiceminister Jan Szyszko, oceniając, że to podsycanie nastrojów w wyjątkowo trudnym dla partii Szymona Hołowni czasie.

Jak doszło do spięcia w koalicji?

Spięcie w obozie rządzącym zapoczątkował wpis Pawła Śliza z Polski 2050. Na platformie X poinformował on o wskazaniu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na kandydatkę na wicepremiera, kończąc post słowami: „Do przodu jak jedna pięść”. Na ten wpis w kontrowersyjny sposób odpowiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Wpis Magdaleny Filiks, posłanki Koalicji Obywatelskiej, wywołał otwarty konflikt w koalicji rządzącej. Komentując post Śliza, stwierdziła: „Raczej jak k.... z obciętą głową, która biega w trzy struny podwórka i po drodze wszystko zadeptuje”. Na odpowiedź nie musiała długo czekać. „Następnym razem @FiliksMagdalena proponuję dwa głębokie wdechy i odrobinę klasy” – napisał Paweł Śliz.

„To podsycanie nastrojów”. Ostra reakcja koalicjanta

Na wulgarne słowa ostro zareagowali koalicjanci. W rozmowie z tygodnikiem „Wprost” wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko nie krył oburzenia, nazywając wypowiedź skandaliczną. – To nie jest język debaty publicznej. Wszystko się we mnie burzy, jak coś takiego czytam – powiedział polityk.

Jak stwierdził w rozmowie z „Wprost” Jan Szyszko, takie działania to podjudzanie i podsycanie nastrojów wewnątrz obozu rządzącego. – Możemy zrobić 1000 super projektów, które potem przykryje jeden taki emocjonalny wpis. To bardzo nierozsądne – ocenił wiceminister.

Polska 2050 w kryzysie. Trudny czas dla partii

Konflikt wybucha w wyjątkowo trudnym momencie dla ugrupowania Szymona Hołowni. Według wielu sondaży Polska 2050 zmaga się z dramatycznym spadkiem poparcia, balansując na granicy 1-2 proc. i nie przekraczając progu wyborczego. To pokłosie m.in. słabego wyniku lidera w wyborach prezydenckich (4,99 proc. głosów). Sytuację komplikuje dodatkowo deklaracja samego Szymona Hołowni, który ogłosił, że zamierza opuścić polską politykę i zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców.

