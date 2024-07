Konfederacja trzecią najsilniejszą siłą! Kosiniak- Kamysz komentuje!

Zapraszamy do oglądania

Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster, Koalicja Obywatelska może liczyć na 35 procent poparcia, PiS - 33, z kolei trzecią najsilniejszą siłą - stała się Konfederacja z wynikiem 13 procent. Z kolei zarówno Trzecia Droga, jak i Lewicy, mogą liczyć na poparcie na poziomie 9 procent.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pomimo takiego wyniku - nadal uważa, że Trzecie Droga jest "bardzo dorym ruchem" dla PSL-u.

-A dziś mamy wybory prezydenckie, więc te słupki będą nic nie warte - przy całej sympatii i szacunku do każdego sondażu. Pamiętam wybory prezydenckie, w których moje sondaże zmieniały się z 20 procent na 2 proc. w ciągu dwóch tygodni. Przez cała poprzednią kadencję wszyscy mówili: PSL nie wejdzie do Sejmu. Jestem w tym zahartowany, a gdyby nie wynik Trzeciej Drogi, dzisiaj rządziłby PiS, Konfederacja na pół roku przed wyborami miała 17 procent, dostała 7. My mieliśmy 7, a dostaliśmy 14 proc - podkreślił szef MON.

Władysław Kosiniak-Kamysz zauważył również, że PSL zawsze wypada gorzej w wyborach europejskich, gdyż to wyborysamorządowe są"ich" wyborami, w których dostają znacznie wyższe poparcie.

