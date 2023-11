Konfederacja nie poprze Morawieckiego

Bosak nie poprze Morawieckiego

Mateusz Morawiecki wystosował zaproszenia do szefów kilku formacji politycznych: Lewicy, Polski 2050, Konfederacji i PSL. Napisał w nich, że w związku z desygnowaniem go na premiera i powierzeniu mu misji utworzenia rządu, zaprasza do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W piątek [24.11.2023] na spotkanie z premierem udali się politycy Konfederacji. W składzie delegacji byli m.in. Krzysztof Bosak i Grzegorz Braun. - Nie zamierzamy tworzyć rządu ani za nim stać. Mamy bardzo krytyczną opinię o sposobie rządzenia przez PiS i osobiście o premierze Morawieckim. Uważamy, że Polacy zasługują na rząd prawicowy, propolski, konserwatywny, wolnościowy, narodowy i takim rządem nie był rząd Mateusza Morawieckiego - mówił Bosak przed spotkaniem. Czy w trakcie spotkania z premier zmienili swoje nastawienie do Morawieckiego i jego rządu? - Powtórzyliśmy naszą deklarację, że nie ma szansy na wspólny rząd. Nie ma większości. Poza tym krytycznie oceniamy rząd Mateusza Morawieckiego - powiedział Bosak. Jego zdaniem "premier nie uzyska wotum zaufania", bo to "nierealne".

