i Autor: Marcin Gadomski/SUPER EXPRESS Mateusz Morawiecki

Kto by się spodziewał?

Konfederacja dogada się z Mateuszem Morawieckim?! Nagły zwrot akcji

Premier Mateusz Morawiecki ma jeszcze trochę czasu, by skompletować rząd i przekonać 40 posłów do stworzenia większości w Sejmie. W tym celu rozesłał listy do przewodniczących partii z dawnej opozycji. Jak się okazuje, Konfederacja postanowiła spotkać się z szefem rządu.