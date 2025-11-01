- Prezydent RP Karol Nawrocki opublikował komunikat we Wszystkich Świętych
- We wpisie zachęca do postawienia zniczy na grobach polskich bohaterów
- Na profilu kancelarii prezydenta udostępnione zostały wpisy z lokalizacjami niektórych grobów bohaterów polskiej historii
Prezydent Karol Nawrocki apeluje o pamięć o polskich bohaterach
- Pamiętajmy, by odwiedzając mogiły naszych bliskich, zapalić także znicz i zmówić modlitwę na grobach Bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę! - napisano na profilu Karola Nawrockiego Nawrocki2025 na portalu X.
Do tego zamieszczona została grafika z datą 1-2 listopada, oraz podpisem "Zapal znicz bohaterom". Grafika została opatrzona logiem Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Kancelaria prezydenta przypomina o grobach polskich bohaterów
Na profilu Kancelarii Prezydenta na X udostępniono również wpisy profilu "Po pierwsze Polska" dotyczące grobów polskich bohaterów.
Pierwszy ze wpisów dotyczył grobu Jadwigi Zarugiewiczowej, "matki wszystkich poległych żołnierzy", która wybrała ciało "Nieznanego Żołnierza".
- Na cmentarzu Wojskowym na Powązkach spoczywa Jadwiga Zarugiewiczowa, matka wszystkich poległych żołnierzy. To Ona wybrała ciało Nieznanego Żołnierza. Jej historia to cichy pomnik matczynej miłości i pamięci o tych, którzy nie wrócili - czytamy we wpisie "Po pierwsze Polska" udostępnionego na profilu prezydenta.
Drugi wpis dotyczył żołnierzy Zespołu Bojowego "C" - Jednostki Bojowej Komandosów, która współcześnie dziedziczy tradycję Batalionu "Parasol". Członkowie oddziału oddali hołd poprzez złożenie wieńców pod grobami poległych polskich żołnierzy na warszawskich Powązkach.
Z kolei trzeci wpis dotyczył symbolicznego grobu Generała Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil.
- Symboliczny grób wybitnego bohatera. Gen. August Emil Fieldorf „Nil”, legenda Armii Krajowej, niezłomny żołnierz polskiego podziemia. Jego życie to historia odwagi, honoru i miłości do Ojczyzny. Historia rycerska. Historia tragiczna - czytamy we wpisie udostępnionego na profilu Kancelarii Prezydenta RP.
Do udostępnionych postów dołączone były krótkie materiały przybliżające sylwetki polskich bohaterów.