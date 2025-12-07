Komorowski ujawnia, co naprawdę myśli o prezydencie. „To już totalna opozycja”

Komorowski dla „Super Expressu”: „Nawrocki wszedł w rolę opozycji totalnej”

Ostre słowa o wetach prezydenta

„Głowa państwa powinna łączyć, a nie dzielić”

Komorowski dla „Super Expressu”: „Prezydent blokuje rząd zbyt często”

Były prezydent Bronisław Komorowski nie ukrywa krytycznego podejścia do działań Karola Nawrockiego. Jak podkreśla, skala prezydenckich wet jest już na tyle znacząca, że zmienia sposób funkcjonowania całego systemu politycznego.

– Karol Nawrocki zbyt często blokuje inicjatywy rządu. Wszedł w rolę opozycji totalnej – mówi Komorowski w rozmowie z nami.

„Głowa państwa powinna łączyć, a nie wzmacniać podziały”

Zdaniem Komorowskiego prezydent RP nie może postępować tak, jak gdyby reprezentował jedynie polityczną bazę, która go wyniosła do władzy.

– Jako głowa państwa powinien reprezentować interesy wszystkich Polaków i przynajmniej starać się łączyć w niektórych sprawach – zaznacza.

Tymczasem, jak mówi były prezydent, kolejne weta pokazują kierunek odwrotny.

„Stawia się w roli głównego antyrządowego ośrodka”

Komorowski uważa, że Nawrocki zamiast szukać pola współpracy, buduje polityczne napięcie.

– Decydując się na kolejne weta, działa tak, jak życzyliby sobie wyłącznie wyborcy prawicy. Stawia się niepotrzebnie w roli głównego antyrządowego ośrodka – ocenia Komorowski dla Super Expressu. Dodaje także: – Karol Nawrocki jest totalną opozycją.

To jedna z najmocniejszych publicznych ocen wystawionych obecnemu prezydentowi przez jego poprzedników.

Co oznaczają słowa Komorowskiego? Spór o rolę prezydenta będzie narastał

Ocena Bronisława Komorowskiego to jeden z najmocniejszych komentarzy byłej głowy państwa wobec urzędującego prezydenta. Gdy były prezydent publicznie nazywa swojego następcę „totalną opozycją”, staje się jasne, że spór o granice prezydenckich kompetencji i politycznego zaangażowania dopiero się rozpędza.

W najbliższych tygodniach słowa Komorowskiego mogą stać się paliwem dla obu stron politycznego konfliktu:

rządzący będą wykorzystywać je jako argument, że weta Nawrockiego hamują państwo,

opozycja może sugerować, że prezydent pełni rolę stabilizującą wobec działań rządu.

