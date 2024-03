Komisja wzięła się za Ziobrę! Już niedługo ma być przesłuchiwany, „Znajdziemy sposób”

Zbigniew Ziobro po raz pierwszy napisał, co mu dokładnie dolega. Przyznał, że walczy z nowotworem przełyku i przerzutem do żołądka. Przeszedł też przez operację, podczas której usunięto mu część chorych organów. W swoim poście napisał, że wciąż ma problemy z oddychaniem i mową, a do tego bierze silne leki przeciwbólowe. Mimo to sejmowa komisja śledcza nie zamierza odwlekać przesłuchania polityka.

- W tej chwili nie mamy jeszcze ustalonego terminu wezwania pana Zbigniewa Ziobry. Gdy będziemy zajmować się kwestią zakupu Pegasusa, z pewnością takie wezwanie zostanie wystawione – powiedziała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka w rozmowie z Wirtualną Polską.

Podkreśliła, że dawny szef resortu sprawiedliwości jest ważnym świadkiem, a jego zeznania są bardzo ważne. - Życzę panu Ziobrze zdrowia. Stan zdrowia nie zwalnia go jednak z odpowiedzialności za podejmowane decyzje. A pan Ziobro uczestniczył w podejmowaniu decyzji o przekazaniu środków na zakup systemu Pegasus z Funduszu Sprawiedliwości, który miał służyć ofiarom przestępstw – stwierdziła.

Magdalena Sroka wyraźnie zaznaczyła, że rozumie kwestie zdrowotne i komisja nie będzie postępować niehumanitarnie. - Uważam jednak, że znajdziemy sposób, w uzgodnieniu z panem Ziobrą, na przesłuchanie w odpowiednim terminie – podkreśliła.

Jak się okazuje, Zbigniew Ziobro niebawem może zostać przesłuchany, choć jeszcze nie padła konkretna data. - Kwestią zakupu systemu Pegasus zajmiemy się w pierwszej kolejności. Niewątpliwie termin, w którym przekażemy wezwanie na przesłuchanie panu Ziobrze, jest bliższy niż dalszy. To kwestia kilku tygodni – oznajmiła przewodnicząca.

