Sedno Sprawy 24.03.2025

Komarewicz o odpartyjnieniu państwowych spółek: "Postawimy sprawę na ostrzu noża"

Poseł Polski 2050 mówi, że jego partia złożyła kolejny projekt w tej sprawie i liczy, że zostanie poparty przez koalicjantów. Nowe przepisy zamykają niektórym osobom drogę do pracy w radach nadzorczych państwowych spółek. Chodzi min. o radnych i pracowników biur poselskich. - o jest zapis w naszej umowie koalicyjnej żebyśmy odpartyjnili spółki Skarbu Państwa. Jest to zobowiązanie w stosunku do Polaków wszystkich czterech ugrupowań, które wchodzą w skład koalicji 15 października - mówi gość "Sedna Sprawy"