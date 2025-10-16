Kołodziejczak z KO uderza w ministra rolnictwa i nazywa go Stefanem "nic nie mogę "Krajewskim

- Gdy byłem ministrem rolnikom płacono więcej - zapewnia Michał Kołodziejczak. Lider Agro Unii uważa, że resort rolnictwa jest bierny wobec wielkich problemów wsi, a szefa tego resortu nazywa Stefanem "nic nie mogę" Krajewskim. Podkreśla też w "Sednie Sprawy", że wmawianie wyborcom, że dwa lata rządów obecnej koalicji było pod każdym względem świetne byłoby nie fair.