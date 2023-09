Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kołodziejczak o sytuacji polskich rolników. „Nie chce im się pracować”

Gościem „Expressu Biedrzyckiej” był Michał Kołodziejczak, który mówił o sytuacji polskich rolników. – Ludzie chcą pewnej normalności, stabilizacji, godności, żeby ktoś bronił tego, co robią. Jeżeli pracę ludzi, nie tylko rolników, wykorzystują firmy, bardzo dużo na tym zarabiają, później ludzie dużo płacą za żywność […] to mówią „Za jakie grzechy mamy to robić, to już lepiej zrobię coś innego” – mówił.