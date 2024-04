Kolejny spór w rządzącej koalicji. Posłanka Lewicy ostro o pomyśle Tuska

Prezydent Duda: Zwiększanie wydatków na obronność to najlepsza droga, by zapewnić nam pokój

Spór o aborcję był pierwszym poważnym konfliktem w nowym rządzie Donalda Tuska. Każda ze stron - Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica złożyła swój projekt w tej sprawie i ostatecznie zdecydowano się powołać specjalną komisję, która będzie starała się wybrać projekt, który spotka się z poparciem wszystkich sił koalicyjnych. W połowie maja powinniśmy poznać pierwsze decyzje w tej sprawie. Tymczasem na horyzoncie pojawiły się kolejne problemy. Wszystko za sprawą zapowiadanego programu kredyt zero procent, który ma być wsparciem dla osób, które starają o pierwsze mieszkanie. To flagowy pomysł Koalicji Obywatelskiej i jeden ze stu konkretów. - Wprowadzimy kredyt z oprocentowaniem 0% na zakup pierwszego mieszkania - brzmi zapowiedź. Niżej możemy znaleźć adnotację: - Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu ustawy o „kredycie mieszkaniowym #naStart”. Czy jednak ten pomysł może spotkać się z poparciem wszystkich koalicjantów? Głos Anny Marii Żukowskiej z pewnością może dawać do myślenia.

- Wydaje się, że to jest program mocno ryzykowny jeżeli chodzi o stabilizację cen mieszkań w Polsce […]. Ten projekt w ogóle jeszcze nie jest nawet w wykazie prac rządu, więc z mojego punktu widzenia go właściwie nie ma – powiedziała Anna Maria Żukowska w TVP Info. Jak dodała, najlepiej by było, gdyby program nie wyszedł spoza prac rządu.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że szef resortu rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, zapewne będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego.

