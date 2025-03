i Autor: East News Dyplomy MBA Collegium Humanum bardzo popularne wśród starachowickich urzędników

z ostatniej chwili

Kolejne zatrzymania ws. Collegium Humanum! Były komendant główny PSP w rękach CBA

Sensacyjne wieści Radia ESKA gruchnęły we wtorkowy poranek! Według nieoficjalnych ustaleń, w głośnej sprawie Collegium Humanum nad ranem doszło do szeroko zakrojonej akcji agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Doszło do przeszukań u osób, które uzyskały dyplomy tej uczelni, a podejrzani mają zostać przewiezieni do Katowic. Wśród nich ma znajdować się były szef Państwowej Straży Pożarnej z czasów rządów PiS.