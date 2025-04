Kolejne problemy wiceszefa PiS. Ziobro zapłaci 3000 zł kary?

Donald Trump zwrócił się wprost do Putina! Co powiedział?

Szósta nieobecność Ziobry na komisji

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (55 l.) po raz kolejny nie stawił się na przesłuchanie przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Komisja zamierza skierować do sądu wniosek o ukaranie posła PiS grzywną oraz wezwać go ponownie. - Wnioskujemy do sądu o ukaranie Ziobry karą grzywny w wysokości 3 tys. zł - mówi nam poseł KO Witold Zembaczyński (45 l.).

Nowy termin stawienia się przez Zbigniewa Ziobrę przed komisją ds. Pegasusa upłynął 24 kwietnia w południe. To była już szósta próba przesłuchania byłego szefa resortu sprawiedliwości, który sfinansował zakup systemu do inwigilacji dla CBA. Wiceprezes PiS powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z września 2024 r., który orzekł, że uchwała Sejmu o powołaniu komisji ds. Pegasusa jest niezgodna z Konstytucją. – To pseudokomisja, na którą Zbigniew Ziobro nie będzie się stawiał – mówi nam poseł PiS Michał Wójcik (54 l.).

Wniosek o 3000 złkary

Członkowie komisji utrzymują, że funkcjonuje ona zgodnie z prawem. Powołują się na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 31 marca br., który co prawda nie zgodził się na aresztowanie Ziobry (za niestawienie się na komisji po piątym wezwaniu), ale nie zakwestionował działania komisji. – Buńczuczne wypowiedzi w mediach, że Ziobro nie ma nic do ukrycia, że może się stawić, że może zeznawać, oczywiście nie mają potwierdzenia w faktach – tak skomentował niestawienie się świadka poseł Lewicy Tomasz Trela (45 l.). Dodał, że złożył wniosek, aby komisja skierowała pismo do Sądu Okręgowego w Warszawie o karę grzywny wobec Ziobry, który został przyjęty. - Wnioskujemy do sądu o ukaranie Ziobry karą grzywny w wysokości 3 tys. zł - powiedział nam poseł KO Witold Zembaczyński (45 l.).

Przypominamy, że Zbigniew Ziobro za pierwsze, nieuzasadnione niestawiennictwo na przesłuchaniu w listopadzie 2024 r. został ukarany przez sąd grzywną wysokości 2 tys. zł.

Express Biedrzyckiej - Paweł Śliz 24.04.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.