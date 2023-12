Kolejne czystki koalicji! Prezes Agencji Badań Medycznych wyleciał ze stanowiska

Prezydent Duda skomentował nowy projekt ustawy okołobudżetowej. "To wspaniała wiadomość!"

Jak podał w swoich mediach społecznościowych poseł Dariusz Joński, Radosław Sierpiński przestaje pełnić funkcję Prezesa Agencji Badań Medycznych, podległej Ministerstwu Zdrowia. – Prezes Agencji Badań Medycznych zwolniony. To współpracownik Łukasza Szumowskiego. Zarabiał 47 tys. miesięcznie! Nigdy go nie zastaliśmy podczas kontroli poselskich w agencji – poinformował Dariusz Joński na platformie „X” . Dodał, że Radosław Sierpiński, dorabiał sobie w wielu innych podmiotach niezwiązanych z resortem, mając na to zgodę od przełożonych.

Express Biedrzyckiej - Bogdan Zdrojewski: Ministerstwo Zdrowia potrzebuje na czele choleryka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– Okazało się, że Radosław Sierpiński dostał zgodę ministrów zdrowia – najpierw Łukasza Szumowskiego, a następnie Adama Niedzielskiego - na podjęcie dodatkowej działalności zawodowej w 10 innych podmiotach, w tym także w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa niezwiązanych z systemem ochrony zdrowia m.in Totalizatora Sportowego, Spółki AB Kauno tiltai (z sektora budownictwa infrastrukturalnego w krajach bałtyckich) i KGHM TFI SA. – zaznaczył polityk.

Prezes Agencji Badań Medycznych zwolniony. To współpracownik Łukasza Szumowskiego. Zarabiał 47 tys. miesięcznie! Nigdy go nie zastaliśmy podczas kontroli poselskich z @MichalSzczerba w agencji. Okazało się, że Radosław Sierpiński dostał zgodę ministrów zdrowia - najpierw…— Dariusz Joński (@Dariusz_Jonski) December 28, 2023

Sierpiński od marca do września 2019 i od grudnia 2019 do czerwca 2021 pełnił obowiązki prezesa ABM, a od 12 czerwca 2021 był prezesem Agencji Badań Medycznych.

Działalność Agencji polega m.in. na dofinansowaniu badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych. ABM wydaje też opinie i ekspertyzy na rzecz organów administracji publicznej lub innych podmiotów w wyniku realizacji zawartych umów. ABM zajmuje się także inicjowaniem i rozwijaniem współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Prezes agencji jest w drodze konkursu powoływany przez ministra zdrowia na sześć lat. Ta sama osoba może pełnić funkcję prezesa nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Minister zdrowia odwołuje prezesa ABM m.in. w przypadku: zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań, rezygnacji z pełnionej funkcji, działania niezgodnego z zasadami rzetelności i gospodarności oraz niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Agencji lub jego nieprzedstawienia w terminie.