Sedno Sprawy 20.12.2023

Dariusz Joński zapowiada: "Telewizja będzie apolityczna. Zmiany do Świąt"!

brg 11:26

Nowa władza przystąpiła do odbijania mediów publicznych. W gmachu TVP dyżurują posłowie PiS, ale mimo to do Świąt Bożego Narodzenia przy Woronicza mają nastąpić zasadnicze zmiany. Zapowiada je w "Sednie Sprawy" Dariusz Joński. - To ma być pluralistyczna, obiektywna telewizja i radio oczywiście też - mówi poseł KO. Joński twierdzi, że zmiany zostaną dokonane bez łamania obowiązującego prawa