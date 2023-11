i Autor: flickr

O co chodzi?

Kolejna kość niezgody w umowie koalicyjnej? Może wrócić pomysł PiS-u

Umowa koalicyjna wciąż jest w trakcie omawiania przez liderów partii demokratycznej opozycji. Aby doszła do skutku, wszyscy muszą dojść do porozumienie w wielu kontrowersyjnych sprawach, jak na przykład prawo do aborcji. Niebawem może się okazać, że pojawi się kolejna kość niezgody w postaci piątki dla zwierząt.