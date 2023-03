Kolejki do lekarzy, a prezes NFZ z wielką nagrodą! Nie tylko on

W czasie, gdy do okulisty w ubiegłym roku zapisanych było ponad 400 tysięcy pacjentów, na fizjoterapię ambulatoryjną blisko 700 tysięcy, do poradni neurologicznej 240 tys. osób, to kierownictwo kierownictwo Narodowego Funduszu Zdrowia dostawało sowite nagrody. Do stomatologa w ramach NFZ czekało także 274 tysiące osób, a do kardiologa 180 tysięcy pacjentów. Te liczby na szefostwie NFZ nie robią jednak jak widać wrażenia, ani powodu do wstydu.

Nagrody dla kierownictwa NFZ

Jak informuje "Fakt", prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w 2022 roku otrzymał 47 947,08 zł nagrody od ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego. Filip Nowak otrzymuje także 33 tys. złotych brutto miesięcznej pensji. Nagrody otrzymali także dyrektorzy oddziałów NFZ: warmińsko-mazurski – 2 nagrody, łącznie 36 tys. zł, dolnośląski - 2 nagrody, łącznie 33 tys. zł, pomorski - 2 nagrody, łącznie 33 tys. zł, zachodniopomorski – 2 nagrody, łącznie 32 tys. zł, łódzki – 2 nagrody, łącznie 30 tys. zł, lubuski– 2 nagrody, łącznie 28 tys. zł, wielkopolski – 2 nagrody, łącznie 27 tys. zł, mazowiecki – 2 nagrody, łącznie 27 tys. zł, kujawsko-pomorski – 2 nagrody, łącznie 27 tys. zł, śląski – 2 nagrody, łącznie 25 tys. zł, świętokrzyski – 2 nagrody, łącznie 20 tys. zł, małopolski – 2 nagrody, łącznie 20 tys. zł, podkarpacki - 1 nagroda, 15 tys. zł i opolski - 1 nagroda, 9 tys. zł.

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy się z nagród

– Filip Nowak przez cały okres epidemii uczestniczył w sztabach kryzysowych organizowanych przy Ministrze Zdrowia. Pracował poza standardowymi godzinami pracy, często 7 dni w tygodniu po 12-14 godzin. Niejednokrotnie wymagana była od niego praca nocy. Nie otrzymał za to żadnych dodatkowych pieniędzy w postaci nadgodzin ani też dni wolnych od pracy – wyjaśnił "Faktowi" Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu zdrowia. – Gdyby trzeba było zapłacić za wszystkie ponadnormatywne weekendy, tak jak pracownikom zgodnie z kodeksem pracy, kwota byłaby około 20 razy większa. Jest to docenienie olbrzymiego poświęcenia i poświęcenia czasu dla rodziny na rzecz pracy w dobie epidemii – dodał.