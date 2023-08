Kolega Marcina Bosackiego z partii chce ratować jego małżeństwo z Katarzyną Bosacką. Kryzysy udaje się zażegnywać

Borowczak radzi

Kolega senatora Marcina Bosackiego z partii chce ratować jego małżeństwo. "Kryzysy udaje się zażegnywać"

mav 5:27 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Senator KO Marcin Bosacki na początku lipca wyprowadził się z domu, porzucając Katarzynę Bosacką. Tymczasem jego koledzy z partii życzą, aby zażegnać kryzys i próbować do siebie wrócić. - Zawsze każdemu życzę, żeby zażegnywać kryzysy. Bo jak człowiek ślubuje w małżeństwie, ale pojawia się jakiś kryzys później, to jestem za tym, aby to jednak posklejać i wrócić do siebie. Tego życzę senatorowi Bosackiemu, którego bardzo lubię – mówi w rozmowie z „Super Expressem” poseł KO Jerzy Borowczak.