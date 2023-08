Lech Wałęsa nie gryzł się w język! Ocenił rząd Olszewskiego. Wygarnął wszystko! Milczał do tej pory, teraz poniosły go emocje

Senator Marcin Bosacki jest teraz na ustach całej Polski, niestety nie ze względu na swoją pracę, ale spraw prywatne. Kilka dni temu wyszło na jaw, że senator Bosacki miał porzucić żonę Katarzynę Bosacką i wynieść się z domu. Sprawa zaczęła być też postrzegana przez pryzmat polityki, bo zaczęto się zastawiać, czy kwestia życia prywatnego nie będzie rzutowała na przedwyborcze ustalanie list. Sam Marcin Bosacki stawiany był w ostatnim czasie, jako prawdopodobny lider poznańskiej listy KO do Sejmu. PAP zapytał senatora Bosackiego, czy wciąż zamierza startować w wyborach 2023 i czy będzie otwierał poznańską listę, Bosacki odpisał, że „prawdopodobnie będzie starował do Sejmu, a nie do Senatu”.

Kim jest Marcin Bosacki? Co o nim wiemy: kariera, rodzina, żona i dzieci

Marcin Bosacki urodził się 5 listopada 1970 w Poznaniu. Jest synem Mari Bosackiej, wieloletniej nauczycielki I LO w Poznaniu oraz nieżyjącego już Zenona Bosackiego znanego poznańskiego dziennikarza. Marcin Bosacki jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył historię. Mało kto wie, że ponad 30 lat temu był związany z „Gazetą Wyborczą”. Był reporterem oddziału poznańskiego i sekretarzem tamtejszej redakcji, następnie redaktorem działu zagranicznego, wiceszefem działu politycznego „Gazety Wyborczej. Został nawet korespondentem gazety w USA. To właśnie w tej redakcji poznał swoją przyszłą żonę Katarzynę.

Miesiąc temu w wywiadzie dla magazynu "Pani" wspominał: - Zakochałem się w niej, zanim ją zobaczyłem. Rozmowa przez telefon trwała minutę, może dwie, ale zaciekawiła mnie ta dziewczyna po drugiej stronie słuchawki w warszawskiej siedzibie „Gazety Wyborczej”. Konkretna, stanowcza, z tych, co to nie dadzą sobie w kaszę dmuchać. Kiedy przeniosłem się z poznańskiego oddziału do Warszawy i przyszedłem do redakcji, od razu skojarzyłem głos z osobą. I jeszcze bardziej mnie zainteresowała. Zachwyciła urodą - miała długie włosy, które upinała w kok i nosiła wysokie buty na koturnach do krótkiej brązowej spódniczki - opowiadał. Z Katarzyną Bosacką, senator Marcin Bosacki ma czworo dzieci.

Bosacki był dziennikarzem, potem poszedł w politykę

Po karierze dziennikarskiego Marcin Bosacki wszedł w świat polityki. W 2010 został rzecznikiem prasowym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a trzy lata później Bosacki został powołany na ambasadora RP w Kanadzie. W 2016 roku zakończył tę funkcję. W 2019 roku został senatorem Koalicji Obywatelskiej, w wyborach otrzymał wówczas 213 492 głosów.