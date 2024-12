Kobiety na traktory. Protest rolników w Uniejowie

Wielki protest rolników w Uniejowie

Rolnicy w Polsce, jak i w całej Europie obawiają się podpisania umowy o wolnym handlu między UE a państwami Mercosur. Uważają, że umowa ta doprowadzi do upadku rolnictwa i już planują protesty. Pierwszy z nich zorganizowały rolniczki w Uniejowie. Kobiety wsiadły na traktory, by wyrazić swój sprzeciw wobec polityki prowadzonej przez UE.

Do protestu w Uniejowie namawiała m.in. Agata Stachowiak z Ruchu Młodych Farmerów znana z Tik Toka, jako Księgowa Rolnika.

– "Dziewczyny! Pojadły? Popiły? To teraz co? Wsiadać na traktory i do Uniejowa! Do Uniejowa! 28 grudnia o godzinie 12.00 w Uniejowie odbędzie się przejazd protestacyjny ciągnikami z flagami biało-czerwonymi, na którego czele będą stały kobiety: matki, żony, babcie, siostry rolników i rolniczki. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby wzięli udział w tym wydarzeniu, całe rodziny. Przyjeżdżajcie! Bądźmy razem! Pokażmy swoją siłę! Umowa Mercosur – podpisanie tej umowy tak naprawdę oznacza wyrok dla polskiego rolnictwa. My, jako kobiety rolników, jako rolniczki sprzeciwiamy się wyniszczaniu polskiego rolnictwa. Dlatego chcemy pokazać swoją siłę, swoją jedność i swój sprzeciw przeciwko temu, co się dzieje. Kto może 28 grudnia – Uniejów, 3 stycznia – Warszawa" – mówiła Agata Stachowiak.

Kolejny protest rolników odbędzie się 3 stycznia 2025 r. w Warszawie.

